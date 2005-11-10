Niente rigore su Thuram? Stramaccioni: "Definiamolo errore, non metro di giudizio""

L'Inter ha chiesto un rigore contro la Fiorentina, ma l'arbitro Mariani è sembrato cambiare idea in corso sull'episodio capitato a Marcus Thuram. Nel post-gara l'allenatore Andrea Stramaccioni ha commentato a Dazn l'accaduto. Stramaccioni ha precisato che ora bisogna parlare a suo avviso solamente di un errore e non invece di una linea arbitrale voluta dal designatore.

Queste le sue parole: "Il rigore non dato a Thuram? Mariani il dischetto lo ha indicato, la sensazione è che poi sia arrivato un consulto col Var. Cataloghiamolo come un errore di Mariani, non come metro, questo è calcio di rigore. È doppio errore di arbitro e Var, ma non diciamo che è il metro, questo è calcio di rigore. Non facciamolo passare come metro questo doppio errore. Se diciamo che è il metro, il calcio cambia le regole".

Stramaccioni ha poi parlato del giovane Lavelli: "Lavelli è un ragazzo promettente, ha segnato valanghe di gol. Dopo i pochi minuti col Bologna oggi è stato decisivo perché la sua entrata ha provocato lo spostamento tattico dell'attacco. Esposito? Poco servito nel primo tempo. Nel secondo tempo ha pagato una scelta tattica di Chivu che ha provato a cambiare le caratteristiche del suo attacco. È stato servito meno del solito".