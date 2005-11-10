Douglas Luiz, dalle scuse al riscatto: cosa è successo prima della partita con il Lecce

Le scuse nello spogliatoio dopo la deludente prova contro il Rennes, poi la risposta più convincente possibile: quella sul campo. Douglas Luiz stasera si è preso la scena al Via del Mare, trascinando la Juventus alla vittoria per 2-0 contro il Lecce. Prima l'assist su punizione per il vantaggio di Weston McKennie al 29', poi il gol del raddoppio al 41' con una conclusione dalla distanza. Il centrocampista brasiliano, finito sotto accusa per l'errore in Europa League che aveva provocato il rigore dei francesi, ha trasformato la richiesta di riscatto di allenatore e compagni in una prestazione da protagonista assoluto. Un segnale importante anche per Luciano Spalletti, il primo (e, a tratti, forse l'unico) a dargli fiducia in questa Juve.

La pagella su TMW di Douglas Luiz

Dopo le difficoltà delle ultime settimane, il centrocampista dinanzi ai salentini ha mostrato personalità, qualità nella gestione del pallone e maggiore coraggio nelle verticalizzazioni juventine. La nostra pagella su TMW, con voto 7,5, è piuttosto eloquente: "Col passare delle giornate, sta acquisendo maggiore coraggio nel comando del gioco della Juventus. Stasera è il principale faro della squadra, confeziona l'assist per McKennie e genera una lunga serie di bei palloni in verticale". In stagione, per il classe 1998 si contano così 11 presenze complessive, con appunto un gol e un assist realizzati.

Le parole di Douglas Luiz

Nel post-partita, l'ex Aston Villa ha preferito mettere il risultato davanti alla soddisfazione personale: "La stagione è importantissima per me, ma la cosa più importante è che abbiamo vinto. Siamo veramente felici di questo. Chiudiamo nel migliore dei modi il weekend. Tutti parlano di tutto qui e sono felice per il gruppo e per l'allenatore". Dopo le scuse, dunque, sono arrivati i fatti: gol, assist e una prestazione da leader per Douglas Luiz.