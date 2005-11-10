Alvini: "Errore grave sul 4° gol dell'Atalanta. L'ha causato una palla persa a centrocampo"

Mister Massimiliano Alvini, intervenuto in conferenza stampa dopo il pirotecnico pareggio per 4-4 con l'Atalanta, ha analizzato pregi e difetti mostrati dai suoi giallazzurri alla New Balance Arena. Di seguito le dichiarazioni in merito del tecnico del Frosinone.

Alvini sottolinea l'errore del suo Frosinone sul quarto gol bergamasco

Come giudica la gara di oggi?

"Al 4-4 è stata una grande liberazione e quell'esultanza è dedicata a chi è venuto qui da Frosinone. Venire qua e giocarsela alla pari dopo aver fatto 4 gol e non aver vinto per degli errori rimane un rammarico: noi siamo venuti qua determinati ed è questa la cosa più importante".

Cosa ne pensa della fase difensiva?

"Il quarto gol dell'Atalanta è stato causato da una palla persa in mezzo al campo: lì è un grave errore di gestione della palla. Sul possesso eravamo alla pari dell'Atalanta, ma sicuramente sul terzo gol potevamo gestire meglio la marcatura. Accettare l'uno contro uno è roba forte per i miei giocatori: posso fare i complimenti ai ragazzi. La strada è quella giusta per la salvezza".