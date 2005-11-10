È un altro Thuram, Chivu: "Devastante, non so se sia merito mio o di Zidane..."

Nel corso della conferenza stampa che ha seguito la rimonta all'ultimo respiro contro la Fiorentina il tecnico dell'Inter, Cristian Chivu, si è soffermato a parlare di Marcus Thuram, autore del gol del momentaneo 1-1.

Ci dice come ha fatto a trasformare Thuram in quello che stiamo vedendo oggi?

"Non so se è merito mio o di Zidane. Tira fuori la sua leadership, in un momento dove manca Lautaro si prende le sue responsabilità. Ha avuto tre settimane per lavorare con noi, ha avuto anche una settimana di riposo. Per questo dicevo non so se è merito di Zidane. Anche con 90 minuti alle spalle oggi al 100esimo entrava in area con una ferocia devastante, quando ti punta c'è sempre il rischio che ti salti o che succeda qualcosa. Quando entra e ti punta con quella velocità c'è sempre il rischio che ti segni. Gli abbiamo dato qualche giorno di riposo".

Ha visto la cattiveria che ha visto anche con lo Shakhtar?

"Sì, anche se le energie erano poche. Oggi non era facile nel primo tempo perché loro erano organizzati ma ho visto che c'era voglia di metterci la cattiveria. Noi giochiamo ogni 3 giorni e dobbiamo anche capire determinate cose. Abbiamo aggiunto quello che serviva, siamo andati sotto e poteva crollare il castello ma abbiamo mantenuto la lucidità e siamo andati a riprendere la partita. Non abbiamo mollato. Andare sotto per tante volte di fila può crearti qualche dubbio. Non dobbiamo accontentarci mai".