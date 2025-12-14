Napoli, doppio recupero per Conte: con l'Udinese Gutierrez e Lobotka in panchina

Arriva una prima buona notizia per Antonio Conte in vista della trasferta di Udine, anche se il quadro resta parziale. Il Napoli ritrova Miguel Gutierrez, assente nelle ultime cinque partite a causa di un problema alla caviglia. Il laterale spagnolo è tornato nell’elenco dei convocati e rappresenta una risorsa importante in un momento della stagione in cui il calendario non concede tregua e si scende in campo ogni tre giorni.

Gutierrez, però, non è ancora pronto per partire dal primo minuto e infatti figura solo tra le riserve: l’idea dello staff è quella di utilizzarlo eventualmente a gara in corso, per gestire al meglio la condizione fisica dopo il lungo stop. Sulla corsia sinistra, almeno inizialmente, toccherà ancora a Spinazzola sostituire Olivera.

Accanto al rientro dello spagnolo, c’è però anche una nota negativa. Juan Jesus è assente dopo la botta subita a Lisbona, con le sue condizioni che verranno valutate fino all’ultimo. Recupero anche per Stanislav Lobotka: lo slovacco rientra e sarà un'altra arma dalla panchina.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Bertola; Zaniolo, Davis. A disposizione: Nunziante, Sava, Padelli, Goglichidze, Lovric, Zarraga, Gueye, Palma, Bravo, Buksa, Ehizibue, Camara, Miller, Modesto.

Allenatore: Kosta Runjaic

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, McTominay, Elmas, Spinazzola; Neres, Hojlund, Lang. A disposizione: Contini, Ferrante, Gutierrez, Olivera, Politano, Lobotka, Vergara, Lucca, Mazzocchi, Marianucci, Ambrosino.

Allenatore: Antonio Conte

Arbitro: Sozza

Assistenti: Lo Cicero – Yoshikawa

IV ufficiale: Bonacina

VAR: Ghersini

AVAR: Manganiello