Orsolini si è inceppato: nel 2026 ha segnato solo due gol fra Serie A ed Europa League

Nel Bologna che non riesce a ritrovare se stesso, c'è un uomo copertina che sta faticando insieme a tutto il resto del gruppo a disposizione di Vincenzo Italiano. Si tratta del capitano, quel Riccardo Orsolini che nella prima parte di stagione aveva guidato i rossoblù nelle zone nobili della classifica, salvo poi rallentare vistosamente già da fine ottobre 2025.

L'avvio di Orsolini era stato forse uno dei migliori della carriera: 5 gol nelle prime 7 giornate di campionato e tante bussate alle telecamere di bordocampo. Poi il rallentamento netto fra ottobre e novembre, un solo gol a dicembre, e uno solo a gennaio, il 15 contro il Verona. A questo, si aggiunge anche quello segnato in Europa League contro il Maccabi Tel Aviv. Poi più niente o quasi, fra partite saltate per gestire i tanti impegni e quel rigore sbagliato questa sera contro la Lazio che ha spalancato le porte del successo ai biancocelesti.

Una testimonianza delle difficoltà in cui versa attualmente il Bologna, col suo uomo simbolo che a differenza dell'inizio di stagione che ora non riesce proprio ad incidere. Un percorso che va di pari passo, quello della squadra e del suo capitano. E proprio di pari passo è lecito aspettarsi un miglioramento in questo finale di stagione che rischia di vedere il Bologna in corsa solo in Europa League.