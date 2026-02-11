Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Avellino-Frosinone 1-3, le pagelle: malissimo Sgarbi, gol pesante per Calò

© foto di Antonio Ros/Pordenone Calcio
Luca Esposito
Oggi alle 22:05Serie B
Luca Esposito

Risultato finale: Avellino-Frosinone 1-3

AVELLINO

Daffara 5,5 - Un grande intervento su Calvano evita - o, almeno, rinvia - lo 0-3. Molto attento anche su Calò, ma non può nulla sulla ribattuta.

Enrici 5,5 - Anche lui fuori posizione su due delle tre reti del Frosinone, una serata molto complicata solo parzialmente addolcita dalla rete dell'1-3.

Simic 5 - Una delle gare peggiori da quando indossa la maglia dell'Avellino. Zilli stravince il duello fisico.

Fontanarosa 5 - In una serata disastrosa per tutta la squadra non poteva certo essere uno dei più giovani a evitare il tracollo. I calciatori avversari sbucano da tutte le parti e fa fatica a opporsi. Dal 74' Milani sv

Sgarbi 4,5 - Si addormenta completamente in due occasioni e il Frosinone colpisce, sbaglia totalmente i tempi della diagonale difensiva e al Frosinone non sembra vero poter calciare verso la porta senza alcun tipo di opposizione.

Palumbo 5,5 - Non prende la sufficienza perchè prende un giallo evitabile, ma è senza dubbio uno dei pochi che quantomeno ci prova. Due tiri da media distanza avrebbero meritato sorte migliore. Cala nella ripresa. Dal 74' Le Borgne sv

Palmiero 5 - Non era al top e di certo il giallo nel primo tempo non lo aiuta. La squadra fatica tantissimo a costruire gioco e anche lui vive una serata difficile. Dal 58' Russo 6 - Ci mette almeno un minimo di vivacità.

Besaggio 5 - Si sgola con i compagni chiedendo maggiore movimento in fase di possesso, ci mette tanto ardore agonistico e salva su Zilli a inizio ripresa. Ma ci mette troppo per entrare in partita. Dal 65' Sounas

Cancellotti 5 - I compagni della difesa giocano malissimo ed è costretto a restare basso per dare una mano in copertura. Mancano tanto le sue scorribande sulla fascia.

Biasci 5 - Stasera anche lui ha fatto flop, l'unico tiro nello specchio della porta arriva a 10 minuti dalla fine dopo aver perso ogni duello con Cittadini.

Tutino 5,5 - I fischi dello stadio al momento della sostituzione lasciano in eredità un interrogativo: i tifosi ce l'avevano con lui o con il mister che toglie un attaccante quando c'era da provare l'assalto? Serata difficile anche per lui, va detto che non gli arrivano palloni ed è costretto ad arretrare il raggio d'azione fino a centrocampo. Dal 65' Pandolfi 5,5 - Vicino al 2-3, ci mette un minimo di "garra".

Raffaele Biancolino 4,5 - La scelta di schierare Sgarbi quinto farà discutere, l'Avellino continua a subire gol in fotocopia e appare monotematico in costruzione. Fischi meritati.

FROSINONE

Palmisani 6 - Non può nulla sulla rete di Enrici. Per il resto ordinaria amministrazione.

Calvani 6,5 - Grande partita da parte di una squadra totalmente in fiducia e che risulta efficace anche grazie alla costruzione dal basso. Non sbaglia nulla.

Cittadini 6,5 - Prestazione molto importante da parte del centrale difensivo del Frosinone, capace di annullare completamente un osso duro come Biasci.

Bracaglia 6,5 - Crescita costante da parte di un calciatore che sta facendo la differenza e che incarna perfettamente le caratteristiche del gioco che pratica Alvini. Perfetto.

J. Oyono 7 - Non fa rimpiangere il fratello, assente, e disputa una partita eccellente. Sulla fascia risulta imprendibile e dai suoi piedi nascono le azioni più pericolose.

Calò 6,5 - La difesa dell'Avellino si addormenta e lui ne approfitta: prima impegna Daffara, poi segna lo 0-2 con mezza porta vuota. Solito metronomo intelligente a centrocampo. Dal 75' Fini sv

Koutsoupias 6 - Lavoro fondamentale in interdizione, si sacrifica tanto in non possesso raddoppiando le marcature su Palmiero. Incisivo come sempre. Dal 65' Grosso 5,5 - Impatto molle, non ha convinto.

Cichella 7 - Non esistono più aggettivi per descrivere la sua stagione. Calciatore di cui si continua a parlare troppo poco, ma che sta facendo letteralmente la differenza.
Ghedjemis 6 - Quando si accende dà sempre l'impressione di poter inventare qualcosa. Si muove a tutto campo per non dare punti di riferimento all'avversario. Dal 65' Fini 6 - Fa il suo.

Zilli 6,5 - Scelto in extremis da Alvini al posto di Raimondo, non segna ma risponde presente. Gran lavoro di fisico per portar fuori posizione Simic e liberare i compagni come avviene in occasione del primo gol del Frosinone. Sempre dai suoi piedi nasce l'azione dello 0-3. Ottima gara. Dal 75' Vergani sv

Kvernadze 6,5 - Il gol è quasi un gioco da ragazzi, Sgarbi dimentica di fare la diagonale e lui batte Daffara avviando una serata eccellente per i ciociari. A tratti immarcabile.

Massimiliano Alvini 7,5 - Per 75 minuti una prova tatticamente perfetta. La sua squadra attacca, difende, pressa, corre e reagisce alla grande dopo la sconfitta interna col Venezia.

Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Inter: Luis Henrique chiarisce il metodo-Chivu. Milan: l’operazione scudetto passa dal suo gioiello. Juve: lo sgarro a Spalletti. Roma: applausi alla dirigenza. E su Napoli-Como…
