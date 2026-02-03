La Roma rallenta la sua corsa a Udine: Gasperini non trova alibi e fa il bilancio sul mercato

L’Udinese batte la Roma 1-0 al Bluenergy Stadium e infligge ai giallorossi una frenata pesante nella corsa Champions, al termine di una sfida ruvida e ad alta intensità. Nel primo tempo i friulani mostrano subito maggiore brillantezza, comandando il gioco a centrocampo e mettendo pressione alla manovra avversaria. All’8’ Atta impegna Svilar dalla distanza, mentre al 9’ Ekkelenkamp sfiora il vantaggio con un tiro-cross insidioso, senza che Solet riesca a correggere in rete. La Roma fatica a trovare ritmo e si affida soprattutto a sporadiche ripartenze. L’Udinese continua a spingere e al 25’ va ancora vicina al gol con Ekkelenkamp, murato in extremis da Mancini. La ripresa si apre con il meritato vantaggio bianconero: al 50’ una punizione di Ekkelenkamp viene deviata involontariamente da Malen, beffando Svilar. La Roma reagisce nel finale, trova l’1-1 con Cristante all’89’, ma il gol è annullato per fuorigioco. Nel recupero Okoye è decisivo su Mancini, blindando tre punti preziosi per i friulani, che raggiungono in graduatoria la Lazio.

L'analisi di Gasperini sul ko

"Era una partita molto chiusa, anche loro hanno fatto due tiri dalla distanza ed era difficile per entrambe. È stata una partita non bella sul piano tecnico. Cercavamo di più, questi sono campi difficili e con gli episodi puoi vincere o perdere. C'è stata un po' di sfortuna e c'è anche stata anche un po' di imprecisione negli ultimi metri".

Poi una battuta del tecnico giallorosso sul mercato

"Per fortuna il mercato è finito. Son state fatte decine di nomi, io sono molto contento che si sia creata la possibilità di prendere Malen e poi anche quella di Zaragoza. Il mercato di gennaio non è mai facile, è andata così. Questi due giocatori ci aiuteranno. Venturino e Vaz rappresentano il futuro, non possiamo pensare che in questo momento possano essere competitivi per traguardi così alti. La cosa più importante oggi è recuperare i giocatori che stanno fuori, da Koné a Dybala".