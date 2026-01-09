Udinese-Pisa, le probabili formazioni: c'è Zaniolo. Durosinmi ancora out, Nzola escluso

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Udinese-Pisa (Sabato 10 gennaio, ore 15, arbitra Ayroldi, diretta tv su DAZN).

Come arriva l'Udinese.

Runjaic ripartirà dal solito 3-5-2 con Okoye in porta, che sembra aver riacquisito fiducia dopo la serie di errori culminata nel rosso contro la Fiorentina. In difesa Bertola insidia Kristensen e Kabasele, mentre Solet è inamovibile. Sulle fasce Kamara e Zanoli, con Karlstrom in cabina di regia. Sulle mezzali Ekkelenkamp è reduce da una buonissima gara e difficilmente verrà toccato, mentre per completare la linea il ballottaggio sembra essere tra Piotrowski e Miller, con Atta tornato abile e arruolabile, ma con ancora poco lavoro per poter essere lanciato titolare. Davanti ci sarà la coppia d’attacco formata da Zaniolo e Davis. Da Udine, Davide Marchiol

Come arriva il Pisa.

La squadra è in piena emergenza numerica e Alberto Gilardino deve fare i conti con una lista di indisponibili che si allunga di giorno in giorno. Una situazione che azzera i ballottaggi e costringe il tecnico a confermare in blocco l’ossatura delle ultime settimane. I problemi più pesanti arrivano però in mezzo al campo. Con Akinsanmiro impegnato in Coppa d’Africa e una lunga lista di assenti che coinvolge anche diversi difensori — da Stengs e Vural ad Albiol, fino a Cuadrado e Lusuardi — le rotazioni sono ridotte al minimo. La diga centrale sarà formata da Aebischer e Hojholt, mentre Leris avrà il compito di aggiungere inserimenti, aggressività e pressione alta: Touré a destra, Angori a sinistra. Il nodo più delicato riguarda l’attacco. Non c’è solo l’assenza burocratica di Durosinmi, ancora in attesa del transfer. La notizia più pesante è l’esclusione tecnica di M’Bala Nzola: dopo le tensioni seguite al match contro il Como, l’angolano è stato ufficialmente messo fuori rosa. Senza un centravanti di riferimento, Gilardino è costretto a cambiare pelle e a puntare sulla mobilità della coppia Tramoni–Meister. In difesa Calabresi, Caracciolo e Canestrelli davanti al portiere Semper.