Udinese, Runjaic: "Felice per la prestazione della squadra, Davis sta crescendo tanto"

“Sono veramente molto contento per la squadra, oggi devo fare i complimenti ai calciatori. Il Verona è una squadra che difende bassa, mi dispiace aver preso un gol in transizione e su una situazione che potevamo evitare. Abbiamo sfruttato bene gli spazi, Atta giocava da 10 vero e proprio e siamo riusciti a controllare il gioco con un possesso palla intelligente. Davis? E’ un attaccante forte, ha messo da parte qualche problema fisico che ha avuto in passato e che purtroppo hanno influenzato le sue performance.

Oggi sta bene, ha un buon sinistro ed è particolarmente veloce. Dobbiamo servirlo di più e meglio, ma sta crescendo e lo confermano i sette gol segnati fino questo momento”. Questa l'analisi del tecnico dell'Udinese Kosta Runjaic ai microfoni di DAZN.