Live TMW Udinese, Runjaic: "Felici per la prima vittoria del 2026. Okoye? Aveva pressioni, è il titolare"

23.05 - Il tecnico dell'Udinese, Kosta Runjaic, incontrerà i giornalisti dopo la sfida contro il Torino, valida per la diciannovesima giornata di campionato di Serie A. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com dallo stadio Olimpico Grande Torino.

Ore 23.15 - Comincia la conferenza stampa di Runjaic

Avete cambiato un po' pelle: sarà questa la nuova Udinese?

"Sono davvero felice per questa vittoria. Abbiamo fato una gara solida, siamo ripartiti dal secondo tempo di Como e con Miller-Karlstrom era più sicuri con il pallone. E' un giocatore solido, è pronto a giocare sempre di più. Siamo in adattamento, oggi partita seria contro un Toro che avevo visto di persona a Verona ed era una squadra temibile. Peccato aver sofferto nel finale, ma siamo felici per la prima vittoria del 2026".

La piccola pausa in panchina può aver aiutato Okoye?

"Non è mai cambiato nulla nelle gerarchie, Okoye continuerà ad essere il titolare. Ha fatto errori e ho voluto dare una possibilità a Padelli, avrebbe meritato di giocare anche oggi ma Okoye è una parte importante della squadra. C'era pressione su di lui e aveva tutti gli occhi puntati addosso, ha fatto una parata fantastica e ha giocato bene con i piedi. Sono sicuro che sarà una parte importante per noi"

Qual è l'obiettivo dell'Udinese? Ad oggi avete gli stessi punti del girone d'andata dell'anno scorso

"Siamo felici dei 25 punti, potevamo averne un paio in più. Ma in generale la classifica rispecchia il nostro valore: con Parma, Lecce e Como siamo i meno esperti. Crediamo nella crescita, vittorie come quelle di oggi sono importanti. Vogliamo far meglio dell'anno scorso e arrivare nella parte sinistra, ma è un campionato molto competitivo"

Ore 23.26 - Termina la conferenza stampa di Runjaic