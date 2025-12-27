Live TMW Udinese, Runjaic: "Non meritavamo la sconfitta, siamo contenti"

20.20 - Atteso tra pochi minuti in conferenza stampa Kosta Runjaic, allenatore dell'Udinese, per commentare il risultato maturato contro la Lazio nella diciassettesima giornata di Serie A. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com.

20:36 - Inizia la conferenza stampa.

Il finale di partita? Come mai Padelli?

"La sconfitta con la Fiorentina in quei termini è stata inaspettata, si potevano prendere molte decisioni, ho deciso di schierare praticamente la stessa formazione vista con Fiorentina e Napoli, dovevo scegliere il portiere e volevo dare un segnale sapendo che Padelli è un bravo portiere, d'esperienza, dà sempre una mano alla squadra. Volevo un portiere che desse sicurezza alla squadra e che potesse trasmettere energia, non è mai facile quando si perde 5-1 e oggi abbiamo visto qualche strascico di quella sconfitta. Devo dire che Padelli ha fatto una buona prestazione, ha mostrato nel finale di cosa è capace, sono contento per noi e per lui. L'ultima gara che ha giocato era a marzo, aveva giocato bene in quella occasione, ne abbiamo parlato a livello interno, Padelli era pronto a giocare e vedremo la situazione come evolverà in futuro. Forse è la prima volta da quando sono qui che riusciamo a recuperare una gara nel finale, non meritavamo la sconfitta ma il calcio è così, per fortuna questa sera siamo riusciti a trovare un gol all'ultimo anche grazie all'energia dei nostri tifosi. Siamo contenti del pareggio, avremmo voluto vincere ma comunque abbiamo fatto un punto contro un avversario difficile. Ora riposiamo e cominceremo a pensare al Como".

Come mai i continui alti e bassi?

"Sapete che gol prendiamo, bisogna stare più attenti, tendiamo a commettere errori. Abbiamo dato coraggio al Genoa concedendo un rigore su un errore nostro, l'avevamo recuperata ma poi avevamo perso ma senza giocare così male. Siamo a buon punto nel percorso della nostra squadra, dipende sempre da cosa ci si aspetta. A Firenze siamo andati sotto di un uomo e non abbiamo reagito, oggi siamo riusciti a essere più attenti sul campo. Non mi concentro sugli aspetti negativi, con la Fiorentina è andata così, può succedere ma non deve risuccedere, oggi volevamo vincere ma la gara è stata complicata, il pareggio è un risultato che ci può stare".



L'episodio finale? Si aspettava questa Lazio?

"Sono contento che se ne parli, in quanto non sono state prese bene le mie affermazioni post Fiorentina, è bello quando ci sono più punti di vista. L'arbitro ha deciso così, temevo andasse perfettamente, ma sono contento che il gol sia stato confermato, la squadra si meritava il pareggio. Abbiamo preso gol anche con una dose di sfortuna, sull'aspetto tattico sappiamo come gioca la Lazio, hanno fatto alcune modifiche rispetto al solito, ma siamo riusciti a prendere le contromisure, purtroppo prendendo ancora una volta un gol.