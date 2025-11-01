Udinese, Runjaic: "Non so il potenziale di Atta, voglio scoprirlo"

Il tecnico dell'Udinese, Kosta Runjaic, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel post-partita.

La foto finale: partiamo da lì

"E' lì il segreto della vittoria. Bene nel primo tempo, il secondo da maturo. Ho visto alchimia e cooperazione".

E' l'anno giusto per alzare l'asticella?

"Diciamo che fa tutto parte di un grande processo. Percorso di crescita che lo si vede nei giocatori: da Buksa a Zaniolo, così come per Zanoli. Con la Juventus ci è mancato equilibrio, oggi sono molto soddisfatto".

Che margini ha Atta per diventare un top player?

"Ha un grande potenziale. Con lui facciamo anche sedute video. Deve migliorare sulle decisioni, sono molto contento del suo processo di crescita, sta migliorando in fase difensiva. Sul suo potenziale neanche io lo so e voglio scoprirlo".