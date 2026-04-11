Udinese, Runjaic: "Davis molto importante, terrà impegnata la difesa del Milan"

Kosta Runjaic, allenatore dell'Udinese, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della gara sul campo del Milan: "Contro il Como è stata una bella partita, oggi però è differente: dobbiamo continuare a fare il maggior numero di punti, questo è il nostro obiettivo. Non abbiamo niente da perdere, giochiamo in uno stadio storico e dobbiamo godercela".

Si aspettava un Milan col modulo diverso?

"Non è importante, ci sono molti giocatori di classe indipendentemente dal sistema di gioco. Accettiamo la sfida, bisogna restare dentro la partita".

Quanto è importante il ritorno di Davis?

"Molto importante, è in un momento di forma fantastico: è veloce, bravo nel finalizzare e aiuta la squadra nella fase difensiva. La difesa del Milan sarà molto concentrata su di lui, potrebbe aprire spazi per i compagni".