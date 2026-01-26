Udinese testa a testa con l'Inter: il punto sul mercato friulano a una settimana dalla fine
L’Udinese punta al colpaccio croato, ma rischia la beffa. I friulani rimangono la squadra più avanti per Branimir Mlačić, centrale classe 2007 dell’Hajduk Spalato, forti della volontà del giocatore che preferisce un salto intermedio al grande volo verso una big. L’Inter, che ha da tempo l’accordo con il club, punta al rilancio e potrebbe mettere la freccia.
È lì in difesa, comunque, la priorità dei bianconeri: smentite le indiscrezioni su Thiago Pimenta, c’è stato invece un approccio per Marash Kumbulla. Manca il sì del Maiorca, che dovrebbe liberare l’ex Roma dal prestito baleare.
In uscita, rispedita al mittente qualsiasi sirena per i gioielli Atta e Davis. Occhio a Sandi Lovric: non trova più spazio, piace a diverse (Genoa e Cagliari tra le altre). Rientrato a Udine due settimane fa, Damian Pizzaro è già pronto a ripartire: c'è l'accordo con il Racing.
Di seguito tutte le trattative dell’Udinese già ufficiali in questo calciomercato di gennaio 2026.
ACQUISTI
Damián Pizarro (A) (Le Havre) FP
Juan Arizala (D) (Independiente Medellín) DEF
Brenner (A) (Cincinnati) FP
CESSIONI
Iker Bravo (A) (Las Palmas) PRE
Matteo Palma (D) (Sampdoria) PRE
Come leggere la tabella di TMW
(A): Attaccante (C): Centrocampista (D): Difensore (P): Portiere (PRE): Prestito (FP): Fine prestito (DEF): Definitivo (SVI): Svincolato (RIT): Ritirato