Torino-Lecce senza il cuore del tifo granata. La Curva Maratona sarà vuota per protesta

La Curva Maratona, cuore del tifo del Torino, manifesta il suo disappunto nei confronti della proprietà e della squadra, a seguito dell'umiliante sconfitta subita contro il Como. Il 6-0 contro i lariani si aggiunge all'1-5 subito all'andata e al 5-0 subito contro l'Inter alla prima giornata di campionato. Torino che si ritrova al sedicesimo posto in classifica, con la zona retrocessione più vicino a quella che porterebbe a una competizione europea. Riportiamo di seguito il comunicato redatto:

"Il 6-0 non è stato solo una sconfitta. È stata l'ennesima umiliazione. È la fotografia di anni di gestione che hanno svuotato il Torino d'identità, ambizione e rispetto. Da troppo tempo subiamo una società che parla e non costruisce, che promette e non mantiene, che ha privato il Toro dei suoi valori.

Ora basta!!! Per questo abbiamo deciso che domenica la Curva Maratona resterà vuota per tutta la partita. Non è disinteresse, non è abbandono. È un segnale.

Una scelta che va anche contro i nostri ideali, perché noi la Curva non la lasciamo mai, ma che oggi riteniamo necessaria per difendere il Torino. Negli ultimi anni molti tifosi del Toro hanno gettato rabbia e delusione solo suji social. Ora serve presenza e coerenza. È il momento dei fatti. O si cammina tutti nella stessa direzione o questo segnale perde forza. La Curva che manca parla più di qualsiasi coro".

Il prossimo impegno casalingo del Torino sarà proprio questo weekend, domenica 1° febbraio alle ore 12.30 contro il Lecce.

