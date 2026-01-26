Atta, Zanoli e Davis, l'Udinese banchetta a Verona: 1-3. Il Bentegodi fischia ancora

Risultato finale: Verona-Udinese 1-3

L'Udinese torna a vincere inguaiando ancora di più il Verona, che raccoglie la quinta sconfitta nelle ultime sette gare. Dopo un primo tempo equilibrato, con i gol di Atta (con deviazione di Slotsager) e Orban, nella ripresa gli scaligeri crollano lasciando tanti spazi dietro, sui quali i friulani banchettano e legittimano il successo. Di Zanoli e Davis le reti che consegnano i tre punti a Runjaic. Il pubblico di casa sostiene la squadra, esprimendo però il proprio disappunto dopo il fischio finale, in particolare. Disappunto non solo verso la squadra, ma anche verso la proprietà, dopo la cessione di Giovane e in generale in un mercato che fin qui non è decollato.

Orban risponde ad Atta nel primo tempo

Primi venti minuti di sostanziale equilibrio, con ritmi non elevati. Davis scalda i guantoni di un reattivo Perilli, ma era in fuorigioco. Dopo un paio di affondi pericolosi dei padroni di casa, il primo tiro in porta è dell'Udinese, con un destro da fuori area centrale da parte di Ekkelenkamp al 14'. Karlstrom va vicino al bersaglio dai 20 metri, palla fuori. Al 23' l'Udinese passa in vantaggio: Atta cerca un tiro-cross, Slotsager interviene di testa spiazzando di fatto il proprio portiere Perilli ed infilando la propria porta. Reazione immediata del Verona. Dopo nemmeno tre minuti contropiede micidiale della squadra di Zanetti, con Sarr che è bravissimo a servire Orban. Controllo, difesa del pallone e sinistro a superare Okoye per l'attaccante nigeriano. Nel finale di frazione, Zemura calcia sul primo palo, Perilli è attento e reattivo.

Zanoli e Davis, l'Udinese arrotonda

Inizia la ripresa e Sarr ha subito la palla del sorpasso, ma spedisce alto il tiro i controbalzo da dentro l'area. Atta svetta più alto di tutti su un corner dalla sinistra, palla alta. Sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Zemura, la palla vaga in area: Zanoli non ci pensa due volte e scarica un bolide d'esterno che si infila quasi all'incrocio: l'Udinese torna in vantaggio al 59'. Atta ha subito la palla del tris: destro sul quale è reattivo Perilli. Ancora Udinese, ancora Atta: Perilli risponde presente. L'Udinese cala il tris al 66'. Atta serve Davis con la difesa del Verona completamente scoperta, l'attaccante scarica un bolide sotto la traversa per l'1-3 dei friulani. Dopo la terza rete il Verona ci prova più con la voglia che con le idee, ma crea davvero poco, rischiando anche il quarto gol.