Cavese, il giovane Iuliano scende di categoria e va in prestito al Savoia
Il giovane portiere Simone Iuliano lascia la Cavese e scende di categoria: il classe 2007 va in prestito al Savoia. Di seguito la nota del club:
"Il Savoia 1908 FC comunica di aver acquisito, con la formula del prestito oneroso, le prestazioni sportive del portiere Simone Iuliano. Classe 2007, Iuliano arriva dalla Cavese, dove ha militato dall’inizio della stagione, dopo essersi messo in evidenza come uno dei profili più interessanti del panorama giovanile italiano con la maglia della Turris.
Considerato uno dei più giovani portieri promettenti del panorama calcistico professionistico, Simone approda a Torre Annunziata per proseguire il proprio percorso di crescita all’interno di un contesto ambizioso e strutturato".
