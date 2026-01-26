Live TMW
Verona, parla Paolo Zanetti in conferenza stampa dopo la sfida all'Udinese
È terminata la sfida del Bentegodi fra il Verona e l'Udinese: i friulani si sono imposti per 1-3 sulla squadra scaligera, che ha raccolto la quinta sconfitta nelle ultime cinque gare, rimanendo così all'ultimo posto con il Pisa.
Il tecnico gialloblu, Paolo Zanetti, parlerà a breve in conferenza stampa per commentare la prestazione dei suoi. Segui qui su TuttoMercatoWeb.com la diretta testuale delle sue parole.
