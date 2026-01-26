Tomori cuore rossonero. 200 presenze sul Milan e la frase social: "Il mio club"
Con Roma-Milan di ieri sera Fikayo Tomori ha raggiunto il rimarchevole traguardo delle 200 partite disputate in rossonero. L'inglese a Milano ha vinto uno scudetto e una Supercoppa Italiana, e dopo un periodo di appannamento quest'anno ha ritrovato una buona forma, tant'è che è entrato praticamente subito nel giro dei titolarissimi scelti da Max Allegri. L'inglese ha celebrato la sua duecentesima con un bel messaggio d'amore verso questi colori: "Il mio club".
