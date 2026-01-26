Ufficiale Cavese, preso Ubani in prestito dal Lecce: nella prima parte di stagione ha giocato a Salerno

Dopo una prima parte di stagione con la maglia della Salernitana, Marlon Ubani chiuderà la stagione con la Cavese. Il giocatore arriva in prestito dal Lecce, club proprietario del cartellino del classe 2005. Di seguito la nota del club:

"Cavese 1919 rende noto di aver acquisito dall’US Lecce a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2026, le prestazioni sportive del difensore Marlon Nnamdi Ubani.

Nato ad Essen in Germania il 26 marzo 2005, passaporto tedesco e nigeriano, è cresciuto nel settore giovanile del Borussia Dortmund prima di essere acquistato nell’estate 2024 dal Lecce.

Coi salentini lo scorso anno in Primavera 1 ha collezionato 38 presenze con 4 reti e 3 assist.

Nella prima parte del campionato sono 16 i match disputati con la Salernitana.

Indosserà la maglia numero 70.

Benvenuto Marlon!"