Udinese, Zemura: "La squadra è concentrata, ha mentalità"

Jordan Zemura, centrocampista dell'Udinese, ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre-partita della sfida contro il Genoa, gara valida per la 14ª giornata di Serie A. Il giocatore ha commentato il momento della squadra e l'assenza in panchina del tecnico Runjaic, squalificato per questa partita.

Avete risultati altalenanti: una sconfitta in casa con il Bologna, ma una bella vittoria contro il Parma. Cosa vi serve adesso per avere continuità di risultati?

"Dopo aver vinto con il Parma sono molto felice, come tutta la squadra. La partita contro il Bologna non l'abbiamo giocata bene, è stata più difficile. Sono squadre forti. Adesso la squadra è concentrata, ha mentalità, gioca sempre con felicità, con spirito, con unità".

Sarà anche una bella prova per voi oggi, perché è la prima partita che non avete il mister Runjaic in panchina. Cosa si è raccomandato, cosa vi ha chiesto in particolare oggi che non sarà lì al vostro fianco?

"Il mister è stato molto chiaro con la squadra. È molto importante iniziare forte dal primo al novantesimo minuto. Sempre fame, sempre unità".