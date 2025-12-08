TMW Parma, Bernabé e Benedyczak sostituiti: contusione all'anca per uno, crampi per l'altro

Arrivano i primi aggiornamenti sugli acciaccati del Parma durante la gara vinta a Pisa. Il centrocampista Adrián Bernabé è uscito per una contusione all’anca sinistra, mentre l'attaccante Adrian Benedyczak ha accusato dei semplici crampi. Niente di grave dunque né per lo spagnolo né per il polacco, con mister Cuesta pronto a recuperarli fin da subito.

LE PAGELLE DI TMW DEL PARMA (di Tommaso Rocca)

Corvi 6,5 - Dopo il grave errore contro l'Udinese non era facile tornare titolare in una partita così delicata. Riesce a lavorare con serenità, dando sicurezza al reparto con un paio di uscite basse.

Britschgi 7 - Gioca un’altra prestazione da veterano. A neanche vent’anni, lo svizzero è diventato una colonna portante del Parma di Cuesta. Attento e puntuale in ogni chiusura, mette lo zampino del gol, propiziando il calcio di rigore.

Delprato 7 - Quando c’è da alzare il muro, rimanendo concentrati senza sbavature, il capitano del Parma è una certezza. Arriva su tutti i palloni e guida con personalità il reparto arretrato, anche nel ruolo di centrale nella difesa a quattro.

Valenti 7 - Altra prestazione da incorniciare dell’argentino, che a parte qualche passo a vuoto, si conferma uno dei più in palla di questo inizio stagione. Vince tutti i duelli aerei e nel corpo a corpo non molla di un centimetro.

Valeri 6 - Il suo salvataggio su Nzola salva il Parma e salva anche il suo pomeriggio. L’ex Cremonese oggi è impreciso, sbaglia diversi palloni ed è ingenuo in diverse situazioni. A tempo ormai scaduto però, compie un salvataggio che vale tre punti.

Bernabé 6,5 - In una partita maschia fatta di duelli, mette da parte il fioretto e tira fuori la spada, facendosi apprezzare per diversi recuperi difensivi. Con i piedi non è perfetto ma smista lui un ottimo pallone per Benedyczak, su cui salva Scuffet. Dal 75’ Ordonez sv

Estevez 6 - Tanto lavoro oscuro, le sue marcature preventive chiudono le linee centrali e impediscono al Pisa di trovare una soluzione alternativa rispetto ai traversoni in area.

Keita 6 - Prestazione ordinata e attenta, quando la squadra cala lui viene fuori, riuscendo a dare brillantezza al centrocampo. Ottimo lavoro in fase di contenimento.

Benedyczak 7 - Dopo aver interrotto il digiuno in Coppa, il polacco trova anche la prima rete in carriera in Serie A con un calcio di rigore perfetto. Non è costante, ma quando si accende è il più pericoloso. Dal 75’ Oristanio sv. Dal 90+1' Lovik sv

Ondrejka 6 - Primo gettone da titolare in stagione, che consente al Parma il cambio modulo. Lo svedese mette minuti nelle gambe, ma ancora non è al top. Qualche giocata di qualità, ma solo a sprazzi. Dal 58’ Sorensen 6 - Nel momento del bisogno, mette corsa e brillantezza al servizio della squadra. Lucido nella gestione in un momento delicato.

Pellegrino 6 - Non gli arriva un pallone giocabile, ma lotta come può contro la difesa del Pisa e nel finale si fa apprezzare gestendo bene spalle alla porta e facendo respirare i compagni.

All. Carlos Cuesta 6,5 - La scelta di confermare Benedyczak dopo il gol in Coppa paga. Il Parma dimostra nuovamente di aver costruito una solidità difensiva invidiabile e gestisce il vantaggio con lucidità, tirando fuori il carattere. Di certo si può fare di più, ma oggi contava solo il risultato e queste partite, l'anno scorso, il Parma non le vinceva.