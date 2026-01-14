UEFA, bilancio in rosso senza Europei. Ma la nuova Champions moltiplica le partite

Il bilancio della UEFA torna in rosso, anche se è un risultato ampiamente prevedibile nell’anno post Europei e che di conseguenza no preoccupa. È il dato che emerge dal Financial Report 2024/2025, licenziato da Nyon nella giornata di oggi. In particolare, la scorsa stagione sportiva ha portato nelle casse della confederazione europea 5 miliardi di euro (dei quali 3,861 sono stati redistribuiti ai club e 0,469 andati in pagamenti di solidarietà), a fronte dei 6,7 miliardi incassati nella stagione 2023/2024, caratterizzata appunto dalla presenza di Euro 2024.

La principale fonte di introiti si confermano i diritti TV: 4,065 miliardi di euro (81,1% del totale), seguiti dai diritti commerciali (787 milioni, il 15,7% del totale), biglietti e hospitality (100 milioni, il 2%) e altri ricavi pari a 62 milioni (l’1,2%). Quanto alla provenienza, 4,4 miliardi di euro (88% del totale) derivano dalle competizioni per club, mentre 506 milioni (10,1%) dalle partite delle nazionali e 94 milioni (1,9%) da altre competizioni. Per capire l’impatto degli Europei, nella stagione precedente quasi 3 miliardi di euro erano arrivati alla UEFA dalle partite delle nazionali. Il numero di gare disputate è comunque aumentato in maniera esponenziale con la nuova Champions: 3.199 nel 2024/2025 contro le 2.651 giocate nel 2023/2024.

Il bilancio torna così a chiudersi in rosso, con un saldo negativo di 46,2 milioni di euro (l’anno scorso c’era stato un utile di circa 208 milioni). In compenso, aumenta la liquidità (da 340,9 a 461,7 milioni di euro) e crollano i debiti complessivi, da 3,34 miliardi di euro a 2,1.