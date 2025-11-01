Uefa, copiato il nuovo format Champions? Un'azienda chiede un risarcimento da 20 mln

Nuovi possibili guai legali per la UEFA, che si trova a fronteggiare una richiesta di risarcimento superiore ai 20 milioni di euro da parte della società di consulenza sportiva cilena MatchVision. L’azienda, fondata da Leandro Shara, accusa l’organismo europeo di aver copiato il formato a fasi di campionato — il cosiddetto modello svizzero — introdotto nelle competizioni maschili per club a partire dal 2024.

Come riportato da The Athletic, la causa è stata inizialmente avviata ad aprile in Spagna e successivamente trasferita, a settembre, a un tribunale di Losanna, sede ufficiale della UEFA. L’organo presieduto da Aleksander Ceferin non ha ancora ricevuto notifica formale, ma una volta avvenuta avrà 20 giorni lavorativi per rispondere.

La disputa nasce dal fatto che, secondo MatchVision, il nuovo concept alla base del nuovo sistema di sorteggio che sostituisce la fase a gironi con otto partite contro avversari diversi sarebbe stato ideato e registrato in Cile già nel 2006. Shara sostiene di aver presentato il progetto alla UEFA nel 2013 e in diverse conferenze successive. La richiesta di risarcimento ammonta a 20.005.551 euro per l’azienda e 200.000 euro per Shara, più interessi per le stagioni passate e future. La UEFA, che nel 2023 aveva definito tali accuse “infondate”, non ha ancora rilasciato commenti ufficiali.