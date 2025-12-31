Ulivieri sul Bologna: "Anno da incorniciare, la squadra non risente degli infortuni: un pregio di pochi"

Renzo Ulivieri, decano dei tecnici italiano, parla a La Repubblica del 2025 meraviglioso del Bologna: "È un anno da incorniciare, nonostante la leggera flessione delle ultime settimane che riguarda solo i risultati e non il gioco. Vedo quanto la squadra sta costruendo e noto una continuità identitaria che non risente nemmeno degli infortuni. È un pregio di pochi e il merito è dell’allenatore, c’è poco da fare".

In merito al ruolo di Vincenzo Italiano come uomo copertina del 2025 rossoblù, Renzo Ulivieri ha spiegato che i protagonisti del successo sono in realtà due: l'allenatore e chi ha costruito la squadra, ovvero Sartori con il suo team. Ha sottolineato l'importanza della condivisione tra società e tecnico nella scelta della rosa, evidenziando il valore di una proprietà straniera capace di coniugare l'equilibrio di bilancio con una gestione umana dei dipendenti. Ulivieri ha poi rifiutato la definizione di "fenomeno Bologna", sostenendo che non si tratti di un exploit occasionale ma di un progetto serio destinato a crescere ulteriormente nel tempo.

Analizzando invece la spedizione in Supercoppa, l'ex tecnico ha affermato che alla squadra non sia mancato nulla, se non il confronto con realtà dotate di maggiore esperienza e abitudine ai palcoscenici delle finali. Nonostante la sconfitta, si è detto fiducioso per il prosieguo del cammino in Europa League e ha concluso definendo i traguardi del Bologna come dei veri e propri successi di popolo, a testimonianza del legame viscerale tra la squadra e la sua città.