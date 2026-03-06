Ulivieri: "Sono certo che la Fiorentina si salverà". E cita il film 'Berlinguer ti voglio bene'"

Renzo Ulivieri, presidente dell'Associazione Italiana Allenatori, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, chiarendo la sua idea sulla squadra di Vanoli: "Cito il film 'Berlinguer ti voglio bene': 'Pòle la donna permettersi di pareggiare con l’òmo? No!'. E il mio no vale anche per la lotta salvezza della Fiorentina. Il mio è un no convinto e parte dalla considerazione della forza di questa squadra, della quale tutti devono essere convinti, a cominciare dai giocatori. Certo, anche l’allenatore ha bisogno di una mano: gli serve tranquillità. La salvezza non è cosa fatta, ma la Fiorentina sono certo che ne metterà tre dietro presto".

Vanoli ha usato parole dure nei confronti della squadra, invitandola a farsi un esame di coscienza. È d'accordo con quello che ha detto l'allenatore?

“Conosco bene Vanoli e sono certo che lui non volesse scaricare le responsabilità sulla squadra: lui ha voluto responsabilizzare la squadra. Per lottare per la salvezza serve soffrire”.

Anche De Gea è stato criticato per aver detto che avrebbe preso gol poco dopo se avesse evitato l'1-0 dell'Udinese.

“Non sono parole di rassegnazione, assolutamente. Quando sono parole così sono chiare: ha ammesso la colpa sul primo gol e ha spiegato l’andamento della gara, che è stata giocata male soprattutto mentalmente".