Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24
TMW

Nelle ultime 24 partite Max Allegri ha conquistato 27 punti. Cesc Fabregas 52

TMW
Raimondo De Magistris
autore
Raimondo De Magistris
Oggi alle 11:45Serie A
05.11.2026 11:45Serie A
Fonti preferite
Il confronto tra i due allenatori ieri alla guida delle due squadre italiane impegnate in Champions mette in luce situazioni agli antipodi
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

I due volti della Serie A, oggi lo Yin e lo Yang del calcio italiano. Ieri sera in Champions League abbiamo assistito alle due facce di un campionato che oggi esprime squadre, modi di giocare e sensazioni molto diverse tra loro. Sul campo del Lens il Como ha riscritto la storia di questa competizione, per la prima volta una squadra ha segnato nove gol in una partita di Champions giocata in trasferta. Dall'altro lato, a circa 1500 chilometri di distanza, il Napoli crollava un'altra volta: 4-1 per Francesco Farioli e i suoi ragazzi, per un Porto che nel finale affondava come una lama nel burro.

Solo una serata storica da un lato e una storta dall'altro? Non proprio. Perché in realtà l'andamento di Massimiliano Allegri e Cesc Fabregas da qualche mese a questa parte racconta di traiettorie che viaggiano in direzioni completamente diverse. Praticamente opposte.

I numeri di Allegri nelle ultime 24 gare

Se prendiamo come campione le ultime dieci partite dello scorso campionato e le prime 14 di questa stagione, Allegri è ormai allenatore che procede con una media da tecnico che lotta per non retrocedere. In 24 gare ha incassato 13 sconfitte, poi otto vittorie e tre pareggi per un totale di 27 punti conquistati calcolando Serie A e Champions League. Sempre nello stesso lasso di tempo 39 gol incassati, la media di 1.5 a partita. Un numero superiore anche a quelli realizzati che sono 32. Differenza reti: -7

E quelli di Fabregas

Totalmente diversi i numeri di Cesc Fabregas. L'allenatore di un Como che in Champions al giro di boa si ritrova quarto in classifica viaggia invece su ben altre medie. Se prendiamo in considerazione le stesse 24 partite il manager spagnolo ha conquistato 52 punti, ben 25 in più di Allegri: 16 vittorie, quattro pareggi e quattro sconfitte. Un percorso trionfale che ha portato in dote 56 gol realizzati e 22 subiti. Differenza reti: +34.

Ricordate cosa diceva Max?

Quest'ultimo non è proprio un dato banale, soprattutto per Allegri. Ricordate cosa diceva circa cinque anni fa nel bel mezzo della sua seconda avventura alla Juventus? "Quello che ci penalizza è la differenza reti: dato inequivocabile, da lì non scappi, è una cosa che non cambia. La differenza reti ti fa vincere i campionati, altro che possesso palla. Dicono che divento noioso, che sono superato. Ma è l’unico dato che conta davvero. Se non subisci i gol e li fai, vinci i campionati. Poi può venir giù anche il Padre Eterno a raccontare come si gioca a calcio, ma anche lui direbbe che è così. Ha mai vinto una squadra che subisce più gol di quanti ne fa? Si chiama matematica". Già, proprio quella matematica che oggi condanna il Napoli alla mediocrità.

Articoli correlati

Immagine news 1
Van der Sar su Conte: "Avrà una nuova avventura e sarà grandiosa, non tarderà molto"
Immagine news 2
Napoli, oggi come nel '97/'98: sette ko in 14 gare. E Allegri c'era, ma in campo
Immagine news 3
Napoli, Allegri sta perdendo la squadra: Hojlund lo smentisce, Politano spacca lo spogliatoio
Immagine news 4
Perché mai in Serie A? Farioli: "Negli ultimi 2 anni ho allenato club con musei pieni di trofei"

Altre notizie Serie A

Oggi
Immagine news 1
12:31 Serie A
Van der Sar su Conte: "Avrà una nuova avventura e sarà grandiosa, non tarderà molto"
Immagine news 2
12:31 Serie ALive TMW
Live TMWCristiano Ronaldo lascia la Nazionale portoghese: tutte le reazioni
Immagine news 3
12:20 Serie ATMW
TMWLe quattro stagioni di CR7 in Nazionale: dalla giovane promessa, al collezionista di record
Immagine news 4
12:19 Serie ATMW
TMWDominic Vavassori ha conquistato Palermo, ma il futuro è nelle mani dell'Atalanta
Immagine news 5
12:15 Serie A
Frosinone, Birligea: "Stiamo facendo bene, saranno gli altri a doversi adattare a noi"
Immagine news 6
12:15 Serie ATMW
TMWJuventus, Koopmeiners ad Alkmaar: la sfida in famiglia con Peer per rinascere
Immagine news 7
12:08 Serie ATMW
TMWNapoli, oggi come nel '97/'98: sette ko in 14 gare. E Allegri c'era, ma in campo
Immagine news 8
12:01 Serie ATMW
TMWNapoli, Allegri sta perdendo la squadra: Hojlund lo smentisce, Politano spacca lo spogliatoio
Immagine editoriale di Marco Conterio
14 milioni di euro per il capocannoniere della Champions League. Il miglior colpo dell'ultima estate per soli 6 milioni. Spendere non basta: le incredibili intuizioni del Como sul mercato
Primo piano
Immagine top news n.0 Napoli, Allegri sta perdendo la squadra: Hojlund lo smentisce, Politano spacca lo spogliatoio
Immagine top news n.1 Ronaldo lascia il Portogallo: il litigio con Jesus e la fine di una storia che sembrava infinita
Immagine top news n.2 Tutti i numeri di CR7 con il Portogallo: 234 presenze, 146 gol, 1 Europeo e 2 Nations League
Immagine top news n.3 Cosa faranno il Milan e la Juventus nel calciomercato di gennaio
Immagine top news n.4 La doppia firma del Genoa può essere il nuovo caso in FIGC: Galliani la deposita, rischio ricorso
Immagine top news n.5 Ieri non aveva Wikipedia, oggi è nella storia: tutto su Papaccioli, il baby recordman del Como
Immagine top news n.6 Juventus, Kovacs osservato speciale: stasera sarà avversario, Carnevali lo segue per il futuro
Immagine top news n.7 Il Como è per distacco la squadra più europea della Serie A
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Cosa faranno il Milan e la Juventus nel calciomercato di gennaio
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Prima rinato, poi nel baratro: Porto e Lazio saranno decisive per Allegri?
Immagine news podcast n.2 Dimarco vuole rimanere all'Inter. Ma anche Calhanoglu e Thuram: il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.3 L'emigrante che ha fatto gavetta o il colpo da record: chi al posto di Raimondo?
Immagine news podcast n.4 C'è la fila per Varela. Il Monza riuscirà a tenerlo a gennaio?
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Juve, investimenti ma per quale allenatore? Il parere degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Penta: "Juve, obiettivo centravanti. A gennaio punterei tutto su Osimhen"
Immagine news Altre Notizie n.3 Maifredi: "Juve-Inzaghi? No, per sognare devi 'tentare' uno come..."
Serie A
Immagine box news Serie A Scaroni: "Settimana fantastica, Cardinale dimostra la sua passione, nel bene e nel male"
Immagine box news Serie A Venezia, parla Davide Nicola in vista della sfida all'Udinese: segui le sue parole
Immagine box news Serie A Cristiano Ronaldo lascia la Nazionale portoghese: tutte le reazioni
Immagine box news Serie A Van der Sar su Conte: "Avrà una nuova avventura e sarà grandiosa, non tarderà molto"
Immagine box news Serie A Le quattro stagioni di CR7 in Nazionale: dalla giovane promessa, al collezionista di record
Immagine box news Serie A Dominic Vavassori ha conquistato Palermo, ma il futuro è nelle mani dell'Atalanta
Serie B
Immagine box news Serie B Sampdoria, retroscena per la panchina: Fredberg ha valutato "l'azzardo" Geraerts
Immagine box news Serie B Rubino brilla e racconta la meglio gioventù della B: "Ambrosino, Vavassori e Licina: che qualità"
Immagine box news Serie B Palermo, Inzaghi fermato da una tonsillite: ci sarà ad Ascoli? Intanto Pierozzi è stato operato
Immagine box news Serie B L'attacco della Cremonese fa gola. Su Bonazzoli c'è il Monza, su De Luca invece il Benevento
Immagine box news Serie B Vicenza, Brighenti suona la carica: "Non temete i momenti difficili. Il meglio viene da lì"
Immagine box news Serie B Quando la Carrarese vinse... l'oro olimpico. Il club cembra i "Quattro Olimpionici Azzurri"
Serie C
Immagine box news Serie C L'uomo simbolo, e della rovesciata. La Pergolettese si tiene stretta Jaouhari: "Vi racconto il gol e non solo"
Immagine box news Serie C Logiudice: "Lo Spezia vincerà il campionato. Ronaldinho? Grande operazione di marketing"
Immagine box news Serie C Il Barletta ha sciolto le riserve: il nuovo Direttore Sportivo è Fracchiolla
Immagine box news Serie C Ronaldinho come Jordan e Schumacher: le leggende dello sport che hanno detto no al ritiro
Immagine box news Serie C Ronaldinho, il conto alla rovescia è iniziato: tra 10 giorni il ritorno in campo
Immagine box news Serie C Il primo proprietario non italiano del Perugia, ma anche tanti debiti: il biennio di Faroni in Umbria
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto AZ-Juventus
Immagine box news Pronostici Pronostico Milan-Ferencvaros, Amorim vuole tornare a sorridere anche in Europa
Immagine box news Pronostici Pronostico Porto-Napoli, ultima chiamata per Allegri?
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Tre italiane alla caccia del titolo negli USA: sono Bonansea, Di Guglielmo e Cantore
Immagine box news Calcio femminile Italia, Soncin: "Conosciamo bene Danimarca e Galles. Cercheremo di vincerle tutte"
Immagine box news Calcio femminile Nations League, l’Italia può sorridere: Danimarca, Islanda e Galles le avversarie
Immagine box news Calcio femminile Oggi il sorteggio della Nations League: la migliore e la peggiore ipotesi per l'Italia
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, Roma a punteggio pieno: la Juventus passa a Firenze, Inter seconda
Immagine box news Calcio femminile I talenti italiani brillano all’estero: primi gol per Dragoni in Inghilterra e Caruso in Spagna
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il Modena dei miracoli, nel mito con l'Albania: la storia di Gianni De Biasi
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il calcio in tv ha un solo nome: l'incredibile storia di 90° Minuto
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Sportissimo, grazie Kimi: il giorno in cui l'Italia è tornata sul tetto della Formula 1
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
5 novembre 2008, il Real Madrid ospita la Juventus. E Del Piero si prende una standing ovation
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, recuperi e assenze in vista della 11ª giornata
Sportissimo
Newsticker
02/11 La Lazio sola al comando, la Juve batte il Napoli. Arbitri sotto accusa
27/10 Harry Kane vince il Pallone d’Oro 2026. Ecco tutti i premiati
26/10 L’Inter dei ribaltoni riaggancia in vetta la Lazio. Vittorie scaccia crisi per Juve e Milan
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi
19/10 La Lazio travolge anche la Juve. Spalletti e Allegri panchine a rischio