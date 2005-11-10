Lazio, si pensa già al rinnovo di Gattuso: ecco il punto della situazione

Quello tra Rino Gattuso e la Lazio è un legame davvero solido. Il feeling che si è creato nel corso di questi primi mesi della stagione con il presidente Claudio Lotito e il direttore sportivo Angelo Fabiani è sotto gli occhi di tutti. Il club biancoceleste gli ha dato fiducia dopo l’esperienza con la Nazionale e lui l’ha abbondantemente ripagata con ben 28 punti in 10 giornate. Un risultato straordinario, inaspettato ma sicuramente meritato. Questo ha scatenato un grande interesse a livello internazionale, ma Rino è totalmente concentrato sulla Lazio e vuole arrivare alla sosta cercando di allungare la serie positiva nella trasferta contro il Napoli di sabato sera.

Il suo contratto è annuale, con un ingaggio di 1,3 milioni di euro e un’opzione di rinnovo automatico in caso di piazzamento entro il dodicesimo posto. La società, visto l’impatto così positivo, sta già pensando al rinnovo con adeguamento economico perché sa bene il valore del suo allenatore. E da questo punto di vista ha già trovato la disponibilità di Gattuso, che a Roma si trova molto bene.

Il vero banco di prova per la società, paradossalmente, sarà il mercato di gennaio, quando quasi sicuramente non ci potranno essere innesti. L’importante è che la Lazio non si privi dei suoi pezzi pregiati, perché eventuali cessioni potrebbero rimettere in discussione un progetto pluriennale. Presto la situazione sarà più chiara, ma a oggi c’è una sola grande certezza: Gattuso vede solo la Lazio e il suo unico desiderio ora è portarla il più in alto possibile.