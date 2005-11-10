Chalobah e la storia Instagram durante Lens-Como 1-9: "Cosa avete mangiato oggi ragazzi?"

"Cosa avete mangiato oggi ragazzi?". Il difensore del Como, Trevoh Chalobah, ha commentato così su Instagram la vittoria schiacciante dei suoi compagni contro il Lens in Champions League. Attualmente infortunato, l'ex Chelsea ha seguito l'incontro da casa, commentandolo in tempo reale sui social, mentre l'altro infortunato Assane Diao era presente in tribuna al Bollaert seppur non convocato.

I marcatori di Lens-Como 1-9

I lariani si sono imposti per 9-1 grazie alle reti di Douvikas (tripletta), Nico Paz, Da Cunha, Kempf, Liberali, Baturina e Papaccioli. Di Aguilar, sul fronte opposto, la rete della bandiera dei padroni di casa.

Le parole di Fabregas su Chalobah prima della sfida col Lens

"Chalobah non è arrivato in questa partita, vediamo per quella di domenica. Siamo un po' penalizzati, arriviamo a 15 giocatori di movimento per questa partita. 10 giocano, 5 entrano, dunque giocheranno tutti e non potremo preservare le energie", aveva dichiarato in conferenza stampa mister Cesc Fabregas durante la consueta presentazione dell'incontro.