Monza, Varela piace anche al Barcellona. Si complica la pista per il Napoli

Il mercato di Gustavo Varela si sta scaldando con largo anticipo rispetto alla riapertura ufficiale della sessione invernale. Il centravanti portoghese del Monza, protagonista di un avvio di stagione straordinario da 9 gol in 11 gare di Serie A, continua ad attirare l'attenzione delle principali società europee. Dopo il Napoli e l'Arsenal, infatti, nella corsa al classe 2005 si sarebbe inserito anche il Barcellona. A riportare la notizia è il quotidiano portoghese A Bola, secondo cui il club blaugrana avrebbe aggiunto il numero 9 biancorosso alla lista dei profili monitorati in vista del prossimo mercato.

Dall'Arsenal al Barcellona: cresce la concorrenza

Non si tratterebbe, peraltro, dell'unica manifestazione di interesse proveniente dall'estero. Secondo quanto riferito dalla stampa portoghese, diverse società di Premier League avrebbero già chiesto informazioni sul giovane attaccante, con l'Arsenal tra i primi club a muoversi per raccogliere informazioni. Il Napoli, invece, continua a seguire da vicino la situazione, con l'ipotesi di un possibile affondo già a gennaio.

Per quanto riguarda il club partenopeo, in più, l'interesse non sarebbe soltanto teorico. Un osservatore del Napoli era presente al 'Grande Torino' per assistere alla prestazione dell'attaccante nella sfida contro i granata. Un'eventuale operazione per il classe 2005, inoltre, potrebbe essere legata anche alle future scelte in uscita del club azzurro, con Lorenzo Lucca tra i papabili per un addio.

Il Monza vuole godersi Varela: valutazione da 40-50 milioni

La volontà del Monza resta, però, quella di trattenere il proprio centravanti, soprattutto considerando il peso che ha assunto nell'economia della squadra di Ivan Juric. Proprio il tecnico brianzolo, interrogato nelle scorse settimane sulla possibilità di perdere il suo attaccante già a gennaio, aveva risposto con parole significative: "Gennaio è lontano. Ho fiducia in lui, è un ragazzo giusto. Lavora tanto e vuole migliorare, ha un carattere positivo. Speriamo che cresca ancora".

La società biancorossa, dunque, non avrebbe programmato una cessione nella finestra invernale, pur consapevole che eventuali offerte fuori mercato potrebbero cambiare gli scenari. Sempre secondo la stampa lusitana, la valutazione del cartellino si aggirerebbe attualmente tra i 40 e i 50 milioni di euro. Una cifra importante, giustificata sia dall'età del calciatore sia dalla durata del contratto, in scadenza nel giugno 2030 e privo di una clausola rescissoria.

C'è poi da considerare la posizione del Benfica, club dal quale Varela è arrivato in estate per una cifra iniziale di 2 milioni di euro, più bonus legati agli obiettivi. La società portoghese ha mantenuto il diritto di pareggiare eventuali offerte provenienti da altri club e il 20% sulla futura plusvalenza. Non un diritto di recompra, dunque, ma una doppia tutela economica che potrebbe garantire alle Aquile di Lisbona un ritorno: ipotizzando un trasferimento a 50 milioni di euro, nelle casse del Benfica entrerebbero circa 9,6 milioni.