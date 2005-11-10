El segna semper lu: Douvikas il più sottovalutato, meglio di Haaland in Champions

Un meritato premio come "Miglior giocatore della partita" e il pallone portato a casa per l’eroe del Como autore di una tripletta, Tasos Douvikas. E dire che c'era l'imbarazzo della scelta dopo il 9-1 impartito al Lens in Champions League, in casa sua al Bollaert di fronte a tifosi Sang et Or distrutti per un risultato senza precedenti nella storia della massima competizione per club.

La realtà

"Stasera, però, i candidati al titolo di protagonista della serata erano davvero tanti!", ha scherzato la UEFA sul proprio portale ufficiale prima di motivare l'assegnazione del premio individuale al centravanti greco. Intanto Douvikas guida la classifica marcatori della Champions League da leader incontrastato con 6 gol in 4 partite, addirittura meglio di Erling Haaland (Manchester City) e Nicolò Tresoldi (Bruges), entrambi a quota 5 reti. Tutto alla modifica cifra di 14 milioni di euro: un applauso, ancora una volta, agli uomini di mercato del Como.

La spiegazione

Il Gruppo di osservatori tecnici della UEFA ha dichiarato dopo l'MVP assegnato a Douvikas: "Tre gol e un assist in una prestazione che ha gettato le basi per la vittoria record della sua squadra. Si è dimostrato pericoloso per tutta la serata, effettuando inserimenti intelligenti, integrandosi bene con i compagni e assicurandosi di trovarsi sempre al posto giusto al momento giusto".