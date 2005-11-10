Fracchiolla da subito il prescelto, ma sullo sfondo c'era Di Cesare: il retroscena del Ds del Barletta

Lo avevamo anticipato nei giorni scorsi, raccontando poi questo pomeriggio i nuovi sviluppi: Domenico Fracchiolla è sempre più vicino al Barletta, del quale diventerà il nuovo uomo mercato. Firma attesa per domani, quella del Ds, che prenderà il posto di Luigi Volume, che dopo neppure un mese dal suo arrivo ha risolto il contratto con il club.

Ma c'è un retroscena di mercato. Come rimbalza dalla Puglia, il presidente del club biancorosso Marco Arturo Romano aveva valutato anche il profilo di Valerio Di Cesare, nome che era già emerso prima di Volume assieme a quello di Carlo Musa, ma neppure stavolta il rapporto è iniziato. Fracchiolla ha rappresentato da subito il profilo maggiormente indicato per il futuro della società, ed ecco dunque che si è poi deciso di proseguire su questa strada.