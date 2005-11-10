Van der Sar consiglia la Juve: "Van Dijk avrebbe ancora tanto da dare a un club così"
Giacomo Iacobellis
Edwin van der Sar, storico ex portiere della Juventus e dell'Ajax, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport a poche ore dalla sfida di Europa League tra i bianconeri e l'AZ all'AFAS Stadion. Tra i vari argomenti trattati, l'olandese ha consigliato anche il suo connazionale Van Dijk alla dirigenza della Vecchia Signora come innesto a parametro zero a fine stagione.
Le parole di Van der Sar su Van Dijk e sull'Europa League
"È una roccia del Liverpool e dell’olanda, nel caso decidesse di lasciare i Reds da svincolato sarebbe un difensore con ancora tanto da dare a un club come la Juventus", le dichiarazioni di Van der Sar sul centrale in scadenza col Liverpool. Poi, un commento più specifico sulla stagione fin qui deludente della Juventus: "Vederla poco sopra la metà classifica fa un po’ strano. Ma la vittoria col Napoli avrà trasmesso fiducia. Non è semplice giocare ogni tre giorni, però l’Europa League non è la Champions".
E ancora sull'Europa League: "È una grande opportunità per la Juventus: è l’occasione per riaffermarsi a livello internazionale dopo tanti anni. I bianconeri hanno la storia e lo spirito per trionfare in Europa League".