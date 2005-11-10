Van der Sar consiglia la Juve: "Van Dijk avrebbe ancora tanto da dare a un club così"

Edwin van der Sar, storico ex portiere della Juventus e dell'Ajax, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport a poche ore dalla sfida di Europa League tra i bianconeri e l'AZ all'AFAS Stadion. Tra i vari argomenti trattati, l'olandese ha consigliato anche il suo connazionale Van Dijk alla dirigenza della Vecchia Signora come innesto a parametro zero a fine stagione.

Le parole di Van der Sar su Van Dijk e sull'Europa League

"È una roc­cia del Liver­pool e dell’olanda, nel caso deci­desse di lasciare i Reds da svin­co­lato sarebbe un difen­sore con ancora tanto da dare a un club come la Juven­tus", le dichiarazioni di Van der Sar sul centrale in scadenza col Liverpool. Poi, un commento più specifico sulla stagione fin qui deludente della Juventus: "Vederla poco sopra la metà clas­si­fica fa un po’ strano. Ma la vit­to­ria col Napoli avrà tra­smesso fidu­cia. Non è sem­plice gio­care ogni tre giorni, però l’Europa Lea­gue non è la Cham­pions".

E ancora sull'Europa League: "È una grande oppor­tu­nità per la Juven­tus: è l’occa­sione per riaf­fer­marsi a livello inter­na­zio­nale dopo tanti anni. I bian­co­neri hanno la sto­ria e lo spi­rito per trion­fare in Europa Lea­gue".