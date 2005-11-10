Le ultime dieci gare di Champions di Max Allegri raccontano di risultati disastrosi

Ricordate Massimiliano Allegri dieci gare di Champions League fa? Era il 22 febbraio 2022, andata degli ottavi di finale di Champions League. Era il debutto nella massima competizione europea con la maglia bianconera di Dusan Vlahovic e di fronte c'era il... Villarreal. Già, la stessa squadra sfidata ieri sera alla guida del Napoli e anche lo stesso stadio. Pronti via e quella partita iniziò con un gol dopo una manciata di istanti dell'uomo più atteso. Proprio di Dusan Vlahovic. Sembrava dopo quel gol che la Juve, col suo nuovo attaccante, potesse dare una svolta al suo cammino europeo e invece proprio da quel doppio confronto i bianconeri ne uscirono con le ossa rotte: all'Estadio de la Cerámica Parejo al 66esimo realizzò la rete del definitivo 1-1, poi tre settimane più tardi allo Stadium Gerard Moreno, Pau Torres e Danjuma fissarono il punteggio sullo 0-3. Fallimento totale e Juventus a casa, nonostante Vlahovic.

5 sconfitte su sei nella Champions 2022/23

A Massimiliano Allegri non andò certo meglio l'anno successivo, Champions League 2022/23 con la Juventus fuori già dopo la fase a gironi. Sconfitta a Parigi contro il PSG e a Torino contro il Benfica. Poi il 3-1 (l'unica vittoria) in casa contro il Maccabi e il ko in Israele contro la squadra di Haifa. Benfica-Juventus 4-3 e Juventus-PSG 1-2 completarono un cammino disastroso coi bianconeri terzi solo per una migliore differenza reti rispetto agli israeliani. A quel punto retrocessione in Europa League con tanto di cammino fino alle semifinali poi interrotto dal Siviglia.

Il conteggio è presto fatto: nelle ultime otto gare di Champions alla guida della Juventus Allegri ha rimediato una vittoria, un pareggio e sei sconfitte. Uno score da aggiornare con altri due ko dopo le prime due gare nella massima competizione europea alla guida del Napoli.

Le ultime dieci gare in Champions di Allegri

22 febbraio 2022 - Villarreal-Juventus 1-1

16 marzo 2022 - Juventus-Villarreal 0-3

6 settembre 2022 - PSG-Juventus 2-1

14 settembre 2022 - Juventus-Benfica 1-2

5 ottobre 2022 - Juventus-Maccabi Haifa 3-1

11 ottobre 2022 - Maccabi Haifa-Juventus 2-0

25 ottobre 2022 - Benfica-Juventus 4-3

2 novembre 2022 - Juventus-PSG 1-2

9 settembre 2026 - Napoli-Arsenal 0-1

13 ottobre 2026 - Villarreal-Napoli 3-1