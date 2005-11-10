“E’ una partita ricca di insidie, il Sassuolo viene da un momento non felice ma ha sempre fatto ottime gare contro le big del campionato. A oggi non abbiamo mai vinto due gare di fila e subiamo gol con una certa frequenza. Se vogliamo dare un senso alla vittoria col Torino è necessario dare continuità. Infortuni? Troveremo qualche soluzione a partita in corso se sarà necessario, l’importante è rispettare l’avversario ed essere solidi e umili a prescindere dalle assenze. Il risultato pieno sarà l’unica cosa che conta. Lang? E’ un ragazzo che sta crescendo e che ha qualità importanti. Ha margini di miglioramento e credo che, arrivato al limite dell’area, possa essere un elemento ancora più determinante”. Queste le dichiarazioni del tecnico del Napoli Massimiliano Allegri ai microfoni di DAZN. Ecco le probabili formazioni:

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Caleta Car, Doig; Thorstvedt, Matic, Sulemana; Berardi, Bowie, Lauriente. Allenatore: Roberto D'Aversa

A disposizione: Satalino, Turati, Candé, Volpato, Ghion, Van Der Brempt, Doninguez, Odenthal, Obrador, Lipani, Cinquegrano, Bakola, Pieragnolo, Pierini, Esposito.

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Spinazzola, Beukema, Rrahmani, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Hojlund, Lang. Allenatore: Massimiliano Allegri. A disposizione: Pugliese, Contini, Favasuli, Neres, Marin, Lucca, Giovane, Marianucci