Napoli, Allegri: "Oggi conta solo il risultato, ma ci vuole rispetto per il Sassuolo"
Gaetano Ferraiuolo
“E’ una partita ricca di insidie, il Sassuolo viene da un momento non felice ma ha sempre fatto ottime gare contro le big del campionato. A oggi non abbiamo mai vinto due gare di fila e subiamo gol con una certa frequenza. Se vogliamo dare un senso alla vittoria col Torino è necessario dare continuità. Infortuni? Troveremo qualche soluzione a partita in corso se sarà necessario, l’importante è rispettare l’avversario ed essere solidi e umili a prescindere dalle assenze. Il risultato pieno sarà l’unica cosa che conta. Lang? E’ un ragazzo che sta crescendo e che ha qualità importanti. Ha margini di miglioramento e credo che, arrivato al limite dell’area, possa essere un elemento ancora più determinante”. Queste le dichiarazioni del tecnico del Napoli Massimiliano Allegri ai microfoni di DAZN. Ecco le probabili formazioni:
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Caleta Car, Doig; Thorstvedt, Matic, Sulemana; Berardi, Bowie, Lauriente. Allenatore: Roberto D'Aversa
A disposizione: Satalino, Turati, Candé, Volpato, Ghion, Van Der Brempt, Doninguez, Odenthal, Obrador, Lipani, Cinquegrano, Bakola, Pieragnolo, Pierini, Esposito.
NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Spinazzola, Beukema, Rrahmani, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Hojlund, Lang. Allenatore: Massimiliano Allegri. A disposizione: Pugliese, Contini, Favasuli, Neres, Marin, Lucca, Giovane, Marianucci