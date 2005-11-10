"E’ capitato questo episodio del possibile rigore nel finale, va bene così. Io mi soffermo sulla partita e credo che a volte dobbiamo attaccare la porta con maggiore cattiveria. Fare una buona gara a Manchester, match paradossalmente più semplice, non ci dava garanzie di successo oggi. Questa era una sfida da vincere, non da giocare, e per noi fare ottime cose in Champions dovrebbe essere una normalità.

Abbiamo avuto tante occasioni, con palloni che arrivavano nella loro area di rigore e sui quali non arrivavamo con i tempi giusti. Quando abbiamo la palla tendiamo a guardare troppo indietro e invece dobbiamo guardare in avanti per aumentare l’indice di pericolosità. Nella sosta abbiamo fatto un buon lavoro, fisicamente vedo una crescita e anche oggi fino al novantesimo ho visto un Napoli che ha provato in ogni modo a sbloccarla". Queste le parole di Massimiliano Allegri ai microfoni di DAZN.