Massimiliano Allegri, tecnico del Napoli, ha parlato oggi in conferenza stampa dopo il pari senza reti contro il Sassuolo: "Ci sono delle partite che si devono giocare come quella di Manchester, e delle partite che bisogna vincere come quella di oggi. Il punto di Manchester che ci serve per la qualificazione, ma è una questione di stare con la testa e volersi andare a prendere le cose, come è successo col Torino e in altre partite. Il Sassuolo ha corso molto nel primo tempo, si è difeso bene, poi noi nella ripresa abbiamo aumentato la velocità del pallone ma se non hai quella cattiveria in faccia non è semplice".

Come si spiega questa mancanza e alternanza in zona gol?

"È una questione di non accontentarsi sulla prestazione o sul risultato di Manchester, ma ci sono delle partite che si giocano e sono gli scontri diretti, e altre partite che vanno vinte, con le buone o con le cattive".