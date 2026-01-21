Ultimo saluto a Rocco Commisso: presenti anche Ferrari, Pradè e la famiglia Barone

A New York, nella solenne cornice della St. Patrick’s Cathedral, si stanno svolgendo in queste ore i funerali del presidente della Fiorentina Rocco Commisso, scomparso nella notte tra venerdì 16 e sabato 17 all'età di 76 anni.

La cerimonia ha richiamato numerose personalità di Firenze o comunque legate alla città. Per quanto riguarda la Fiorentina, sono presenti il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari, il responsabile medico viola Luca Pengue e l'ex direttore sportivo viola Daniele Pradè. Presenti anche la Sindaca di Firenze Sara Funaro, l'architetto fiorentino Marco Casamonti e alcuni collaboratori dello studio Archea, il titolare dell'impresa di costruzioni del Viola Park Giovanni Nigro e l'ex sindaco di Bagno a Ripoli - luogo che ospita il centro sportivo viola - Francesco Casini.

Infine, sono ovviamente andati a rendere il loro omaggio a Commisso anche i membri della famiglia Barone che vivono a New York, mentre il figlio Giuseppe, che vive in Italia, aveva portato un mazzo di fiori al Viola Park nei giorni scorsi e sarà alla celebrazione al Duomo di Firenze.

Il primo a prendere la parola per ricordare il patron viola è stato il figlio Joseph Commisso (QUI le sue parole). Dopo di lui hanno parlato una serie di amici e familiari, tra cui anche il cognato George (marito della sorella Italia) e Gilberto (marito della sorella Raffaellina).