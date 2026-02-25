Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Un altro Joao Mario a Bologna. Ecco a quanto potrebbe cederlo la Juve in estate

Un altro Joao Mario a Bologna. Ecco a quanto potrebbe cederlo la Juve in estate
Raimondo De Magistris
Oggi alle 10:50
Raimondo De Magistris

Nella giornata di ieri il Bologna ha presentato il terzino portoghese Joao Mario. Dopo la terza partita con la casacca rossoblù, il laterale scuola Porto ha spiegato i motivi che l'hanno spinto a lasciare la Juventus a stagione in corso per trasferirsi in Emilia. Una operazione in prestito secco con Emil Holm che ha percorso il tragitto opposto. "L'ho fatto per una scelta tecnica e tattica. Penso che qui potrò mostrare di più le mie capacità e avrò modo di giocare e dimostrare il mio valore", ha dichiarato il calciatore classe 2000 che a Bologna, effettivamente, sta trovando quello spazio che alla Juventus non ha mai avuto.
Già, perché i 209 minuti collezionati con la maglia del Bologna in tre gare sono già più della metà di tutti i minuti messi a referto in sei mesi di Juventus. Arrivato in estate nello scambio che ha riportato Alberto Costa in Portogallo, Joao Mario s'è ritrovato dapprima a recitare un ruolo da comprimario con Igor Tudor e poi s'è completamente fuori dal progetto tecnico con Luciano Spalletti. A quel punto, la decisione di cambiare nuovamente squadra e di accettare - in prossimità del gong finale - il prestito secco in un Bologna che era ai minimi termini con Holm. Che ha trovato la sponda della Juventus per uno scambio di terzini destri fin qui più proficuo per Vincenzo Italiano dato che il laterale svedese s'è infortunato nel giorno del debutto con la nuova maglia.

A Joao Mario ieri in conferenza stampa è stato chiesto anche del suo futuro, di una sua permanenza a Bologna oltre il 30 giugno: "Sulla permanenza non voglio esprimermi ora, voglio pensare solo al presente, poi vedremo a fine stagione", ha dichiarato il calciatore portoghese dato che il discorso è prematuro, anche se il buongiorno è stato decisamente incoraggiante.

Joao Mario la scorsa estate è stato messo a bilancio dalla Juventus per 11.4 milioni di euro. Come detto le società non hanno concordato un diritto di riscatto, ma se il Bologna in estate vorrà acquistare il laterale classe 2000 dovrà preventivare un investimento da circa nove milioni di euro. Con questa cifra la Juventus eviterebbe la minusvalenza e si potrebbe giungere a un accordo, a meno che la stessa Juve non decida che Joao Mario possa tornare a far comodo. Difficile, soprattutto in caso di permanenza di Luciano Spalletti.

Inter: una brutta caduta. Milan: le inutili considerazioni su Allegri (e su Landucci). Juve: confermare Spalletti è l'unica soluzione. Napoli: una illogica ingiustizia. E pensieri su Gasp, Cuesta, Fiorentina, Sanremo…
div>
