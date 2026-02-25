TMW Bologna, rifinitura pre Brann: esami strumentali per Heggem e Miranda. La probabile formazione

Al centro tecnico Nicolò Galli di Casteldebole si è svolto poco fa l’allenamento di rifinitura del Bologna alla vigilia del ritorno dei playoff di Europa League, nel quale i rossoblù domani alle ore 21 sfideranno i norvegesi del Brann.

Nei quindici minuti aperti ai media i rossoblù hanno svolto attivazione atletica e torelli con la palla. Assenti - oltre al lungodegente Lykogiannis - anche Torbjorn Heggem e Juan Miranda, impegnati nello svolgimento di esami strumentali per capire se domani potranno essere a disposizione quantomeno per la panchina: il norvegese è ancora alle prese con una lombalgia, mentre lo spagnolo ha riportato un affaticamento muscolare alla coscia destra nel corso della sfida con l’Udinese. Dunque emergenza sulla corsia mancina per Vincenzo Italiano che molto probabilmente riproporrà Joao Mario a destra e Zortea a sinistra come negli ultimi minuti della gara di lunedì contro i friulani. Abbondanza, invece, sugli esterni d’attacco dove i candidati principali sembrerebbero essere Bernardeschi e Cambiaghi. Davanti impossibile fare a meno di questo Santiago Castro, sebbene stia giocando praticamente tutte le partite. Da qui nasce l’idea di una possibile staffetta con Odgaard, finito ai margini da quando il Bologna è passato dal 4-2-3-1 al 4-3-3.

PROBABILE FORMAZIONE BOLOGNA

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Joao Mario, Vitik, Lucumì, Zortea; Ferguson, Freuler, Moro; Bernardeschi, Castro, Cambiaghi.

Squalificati: Nessuno.

In dubbio: Miranda, Heggem.

Indisponibile: Lykogiannis.

Fuori lista: De Silvestri, Helland.