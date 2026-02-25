Tutti vogliono Leon Goretzka: tra le pretendenti spunta anche l'Inter, ma la Premier lo tenta

Reduce dall’eliminazione dalla Champions League per mano del Bodo/Glimt, l'Inter sta già pensando a una ristrutturazione della rosa per affrontare al meglio la prossima stagione e avrebbe messo nel mirino Leon Goretzka, prossimo a liverarsi a zero dal Bayern Monaco dopo esservi approvato nel 2018 e aver messo a referto 295 presenze con 48 gol.

Come riferisce il portale tedesco Bayern Insider, il centrocampista tedesco ha attirato su di sé diversi interessi e già a gennaio l'Arsenal aveva provato ad anticipare la concorrenza e a portarlo a Londra in anticipo. A rifiutare, però, fu lo stesso giocatore, che ha dato la sua parola al Bayern Monaco di liberarsi solo a stagione conclusa. I Gunners sono però pronti a tornare alla carica, così come lo sono Tottenham e Bayer Leverkusen, altri due club molto interessati ad accaparrarsi il classe 1995.

Tuttavia, si legge, Goretzka vorrebbe dare priorità ad una squadra che gioca la Champions League, cosa che possono offrirgli Arsenal e Inter. In tal senso, però, i Gunners sembrano in leggero vantaggio in quanto il tedesco non ha mai nascosto la sua voglia di giocare in Premier League. Vedremo comunque cosa succederà nei prossimi mesi, dove quello di Goretzka si preannuncia essere uno dei nomi più chiacchierati e ambiti.