Juventus, la Premier League torna su Cambiaso: ci sono Liverpool e Manchester City

Andrea Cambiaso si è rapidamente trasformato in uno dei terzini più ambiti del panorama europeo. Secondo quanto riportato dal portale inglese CaughtOffside, società del calibro di Liverpool, Manchester City e Real Madrid stanno monitorando con attenzione la situazione dell'esterno bianconero.

Calciomercato Juventus, Cambiaso è nella lista dei partenti

Il 26enne ha collezionato 35 presenze in stagione con la Juventus, confermandosi un elemento chiave nello scacchiere tecnico. Il club, dal canto suo, ha ribadito di non considerarlo sul mercato: internamente viene visto come un pilastro per il presente e per il futuro, con la prospettiva concreta di diventare anche uno dei leader dello spogliatoio. Il suo contratto è in scadenza nel 2029 e l’ingaggio, intorno ai 2,4 milioni di euro annui, rientra pienamente nei parametri societari.

Calciomercato Juventus, per Cambiaso respinte già offerte importanti

A gennaio sarebbero già state respinte offerte vicine ai 50 milioni di euro. In estate, per aprire una trattativa, la richiesta potrebbe salire tra i 60 e i 70 milioni. Molto dipenderà anche dalle strategie di mercato bianconere: la volontà di investire su un grande attaccante potrebbe imporre riflessioni.

Liverpool valuta rinforzi difensivi, il Manchester City apprezza i difensori capaci di accentrarsi nel sistema di Guardiola, mentre il Real Madrid osserva per esigenze di rotazione e pianificazione futura. La Juventus, come detto, non vorrebbe cederlo, ma un'offerta da oltre 60 milioni potrebbe cambiare gli scenari.