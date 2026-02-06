Vergara si racconta, Il Mattino in prima pagina: "Tutta Napoli in campo con me"

"Tutta Napoli in campo con me": questo è uno dei titoli presenti oggi in prima pagina su Il Mattino, da sempre attento alle vicende del club azzurro. Nello specifico, quelle appena citate sono parole di Antonio Vergara: giocatore simbolo della squadra di Conte nelle ultime settimane e tra i protagonisti annunciati dell'imminente sfida contro il Genoa.

Il talento classe 2003 prosegue: "Dedicare il primo gol? Non ci ho pensato, ero solo felice. Il primo gol con il Chelsea è stato inaspettato anche per me, dalle foto si vede che la mia faccia era incredula. Il secondo gol, quello con la Fiorentina, invece lo dedico a tutto lo stadio e a coloro che erano lì ad esultare con me: è stato più bello anche perché abbiamo vinto".