Vergara si racconta, Il Mattino in prima pagina: "Tutta Napoli in campo con me"
TUTTO mercato WEB
"Tutta Napoli in campo con me": questo è uno dei titoli presenti oggi in prima pagina su Il Mattino, da sempre attento alle vicende del club azzurro. Nello specifico, quelle appena citate sono parole di Antonio Vergara: giocatore simbolo della squadra di Conte nelle ultime settimane e tra i protagonisti annunciati dell'imminente sfida contro il Genoa.
Il talento classe 2003 prosegue: "Dedicare il primo gol? Non ci ho pensato, ero solo felice. Il primo gol con il Chelsea è stato inaspettato anche per me, dalle foto si vede che la mia faccia era incredula. Il secondo gol, quello con la Fiorentina, invece lo dedico a tutto lo stadio e a coloro che erano lì ad esultare con me: è stato più bello anche perché abbiamo vinto".
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Marco Conterio C'è un club di cui si parla troppo poco: sta rinascendo il modello Udinese. La famiglia Pozzo e la formula magica: da Atta a Mlacic, è ripartita la fabbrica del talento
Le più lette
1 C'è un club di cui si parla troppo poco: sta rinascendo il modello Udinese. La famiglia Pozzo e la formula magica: da Atta a Mlacic, è ripartita la fabbrica del talento
Ora in radio
09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Fiorentina, è iniziata l'era Paratici: "Scelta fatta quando avevamo 6 punti. Qui tutto per far bene"
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile