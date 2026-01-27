TMW Un ex Juventus per l'attacco dell'Hellas Verona: Kulenovic a un passo dai gialloblù

L'Hellas Verona vuole rinforzare l'attacco dopo l'addio di Giovane, trasferitosi al Napoli per 2 milioni di euro più 18 di bonus. Secondo quanto raccolto da TMW, il club gialloblù è a un passo dall'acquisto di Sandro Kulenovic, classe '99 della Dinamo Zagabria che in passato ha vestito anche la maglia della Juventus, militando pure nella formazione Primavera dei bianconeri.

In carriera vanta 126 presenze e 43 gol con la Dinamo Zagabria, 72 gettoni e 24 reti con la NK Lokomotiva Zagreb, 37 apparizioni e 8 centri con l'HNK Rijeka, 36 match e 6 gol con il Legia Varsavia, 26 incontri e 8 reti con la seconda squadra dei polacchi e un match con la Dinamo Zagabria II. Inoltre ha disputato diverse gare con le varie nazionali giovanili della Croazia, a partire dall'Under 15 fino all'Under 21, saltando solo l'Under 18. Il suo contratto era valido fino al 30 giugno 2029.