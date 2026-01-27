Fiorentina a sorpresa con Balbo: chi è il venezuelano che debutta stasera contro il Como

C'è una novità nella formazione iniziale della Fiorentina scelta dal tecnico viola Paolo Vanoli per la sfida contro il Como di questa sera, ultimo incontro nel programma degli ottavi di finale di Coppa Italia, e risiede nella presenza all'interno degli undici titolari del giovanissimo Luis Balbo (19 anni), esterno venezuelano classe 2006 di piede mancino che si appresta questa sera a fare il proprio esordio sia in un incontro professionistico che da calciatore della Fiorentina.

Curiosamente, tra l'altro, Balbo ha giocato prima con la nazionale maggiore del Venezuela che non in una prima squadra di club, per un percorso che può riportare di fatto alla mente quanto avvenuto con Zaniolo tra Roma e Italia. Il classe 2006 ha fatto il suo arrivo alla Fiorentina ormai quasi due anni fa, quando era ancora minorenne, venendo acquistato a titolo definitivo dal Famalicao, in Portogallo (paese di cui ha la doppia nazionalità, aspetto che lo rende comunitario), per un costo complessivo attorno ai 100mila euro come indennizzo nei confronti della società che per prima lo ha formato in Europa.

Sotto contratto con la Fiorentina fino al 30 giugno del 2028, Balbo ha l'identikit del classico cursore di fascia moderno, capace sì di disimpegnarsi nel gioco difensivo ma pure di garantire una spinta continuativa anche quando c'è da attaccare. Di piede mancino, in molti lo descrivono come educatissimo tecnicamente. Per togliersi il dubbio, c'è l'occasione di vederlo all'opera questa sera, nella sua prima volta tra i 'grandi'.