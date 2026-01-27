Stasera finiscono gli ottavi di Coppa Italia: Fiorentina o Como attese dal Napoli
Si conclude questa sera il programma degli ottavi di finale di Coppa Italia, che sono durati di fatto due mesi essendo stata giocata la prima partita il 2 dicembre scorso, con la vittoria della Juventus contro l'Udinese. La sfida di stasera del Franchi stabilirà chi tra la Fiorentina e il Como potrà staccare il pass per i quarti di finale della competizione, dove la vincitrice se la vedrà contro il Napoli di Conte.
Ottavi di finale
Juventus vs Udinese 2-0
Atalanta vs Genoa 4-0
Napoli vs Cagliari 1-1 (10-9 dcr)
Inter vs Venezia 5-1
Bologna vs Parma 2-1
Lazio vs Milan 1-0
Roma vs Torino 2-3
Fiorentina vs Como
Quarti di finale
Inter vs Torino
Atalanta vs Juventus
Bologna vs Lazio
Napoli vs Fiorentina/Como
