Fiorentina, Vanoli e il recupero di Kean: "Valutato giorno per giorno, sta per rientrare"

Il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli ha parlato ai microfoni di Mediaset, in vista del match di Coppa Italia contro il Como.

Le sue prime parole: "Ieri abbiamo partecipato all'ultimo saluto al nostro presidente, sia Joseph che la moglie Catherine hanno fatto un discorso commovente. Quanto fatto fa capire quanto vogliono bene a Firenze, dobbiamo fargli vedere anche noi quanto ci teniamo e quanto vogliamo fare risultato".

Cosa ci dice di Balbo?

"Quando faccio giocare i giovani è perché hanno lavorato forte e bene. Abbiamo un po' di defezioni, ho sempre detto ai ragazzi che quando vengono su devono allenarsi al massimo. Sono contento e curioso di vederlo, è giusto che quando arriva l'occasione gli si dia".

Come sta Kean?

"Stiamo portando avanti il programma di recupero alla caviglia, lo stiamo valutando giorno per giorno e piano piano si sta avvicinando al rientro".