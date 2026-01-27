Como, Ludi: "Vogliamo migliorare tutti i giorni. Nico Paz? Intanto ce lo godiamo"

Il ds del Como Carlalberto Ludi ha parlato ai microfoni di Mediaset, prima della sfida di Coppa Italia contro la Fiorentina.

Dove può arrivare il Como?

"Abbiamo un obiettivo molto chiaro, che è migliorare tutti i giorni: la cultura organizzativa, i giocatori a livelli individuale e tutto il resto. L'anno scorso siamo arrivati decimi, vedremo alla fine di questa stagione".

Si può pronunciare la parola Europa?

"La Champions è un sogno e un miraggio, l'Europa idem. La classifica deve essere il risultato della nostra crescita: se fine anno saremo così bravi di aver centrato l'Europa, festeggeremo".

Cosa fate con Nico Paz?

"Innanzitutto ci lavoriamo e ce lo godiamo. Abbiamo un progetto a medio termine con lui: tutti dicevano che il Real se lo sarebbe ricomprato alla fine della scorsa stagione, speriamo di continuare con lui ancora per molto".