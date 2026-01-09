Trepy entra e segna al debutto: 2-2 tra Cremonese e Cagliari allo Zini

Gol, emozioni e un finale al cardiopalma allo Zini, dove Cremonese e Cagliari si dividono la posta con un 2-2 ricco di spunti. L’avvio è tutto di marca grigiorossa: dopo appena quattro minuti è Johnsen a sbloccare la gara, sfruttando l’assist di Vardy e un errore in fase di disimpegno di Mina. La Cremonese spinge e trova anche il raddoppio, ancora con Vardy, che approfitta di un’altra sbavatura della retroguardia rossoblù, questa volta firmata Rodriguez, per firmare il 2-0.

Nella ripresa il Cagliari cambia passo e rientra in partita con Adopo, che accorcia le distanze e riapre la gara. Nel finale arriva poi la giocata che cambia la storia della partita: a pochi minuti dal termine, al debutto in Serie A, il giovanissimo Yael Trepy firma il gol del pareggio. Servito da Mazzitelli, il classe 2006 controlla al limite e scarica un sinistro potente che non lascia scampo ad Audero, regalando ai sardi un punto prezioso.

Le parole di Nicola

"Stasera non sono amareggiato, sono più dispiaciuto. Ero amareggiato dopo Firenze, quando non hai fatto la partita; stasera abbiamo rifatto la partita da Cremonese. Abbiamo tenuto bene il campo, per il nostro dna non siamo molto 'onesti e puliti' nel modo di giocare, noi paghiamo il fatto di voler risolvere in modo troppo 'pulito' le situazioni che si presentano. Qualche contrasto in più, rabbioso, potrebbe starci. Nel secondo tempo il gol del Cagliari è stato quasi immediato, sembravamo comunque in controllo. Magari altre volte i subentrati sono entrati dando più supporto, stasera siamo stati meno brillanti da questo punto di vista. Avessimo girato a 24 punti sarebbe stato qualcosa di incredibile, non dev’essere normale che la Cremonese giri con questi punti qui. Siamo molto sopra alle squadre che lottano per tenere la categoria, non dimentichiamocelo. Certo, con i tre punti, stasera, sarebbe stato apoteosi. Sono umile, va bene così, so qual è il nostro percorso e la fatica che facciamo per portare a casa punti".

Le parole di Pisacane

"Trepy è un ragazzo che conosco bene, però in questo momento mi piace sottolineare il lavoro di tutto il settore giovanile. Questo è un ragazzo che io l'ho avuto, però prima di me lo hanno avuto altri, dove gli hanno messo educazione, rispetto e basi tecniche dentro. Per cui è un ragazzo incredibile da un punto di vista proprio umano e ha del talento. Faccio i complimenti a tutto il club, a chi l'ha allenato prima di me perché questa è la vittoria del settore giovanile. Oggi c'erano Obert, Luvumbo, tutta gente che è cresciuta da noi, Trepy, in panchina Cavuoti, Liteta, tanti ragazzi che vengono dal settore giovanile. Si è scelto di intraprendere questa strada di portare avanti questo progetto tecnico con tutte ovviamente le difficoltà del caso, però poi quando sei dentro la tempesta devi ballare. Diciamo che questa è una bella tempesta"